В Бишкеке обсудили оргвопросы предстоящего саммита ШОС

11 января 2019 13:43 (UTC+04:00)

Сооронбай Жээнбеков провел совещание по вопросам организации Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), который пройдет в Кыргызстане в июне 2019 года, передает Trend со ссылкой на knews.kg.

Напомним, на очередном саммите глав государств-членов ШОС в Циндао (Китай) председательство в организации перешло Кыргызстану.

Информацию о проделанной работе и планируемым мероприятиям в рамках проведения саммита представили председатель организационного комитета, руководитель Аппарата президента КР Досалы Эсеналиев, министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов и секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

Впереди ожидают не менее важные мероприятия, как заседание секретарей Совета безопасности, Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны ШОС, а также культурно-гуманитарные мероприятия, включающие в себя медиафорум ШОС, фотовыставку, Международный марафон, бизнес-форум ШОС. Главное мероприятие — Совет глав государств-членов ШОС планируется на 14–15 июня 2019 года.

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