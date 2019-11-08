В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе

В центре Бишкека прогремели три взрыва, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

ЧП произошло в 13:38 в точке быстрого питания "Антошка" на пересечении улиц Чуй и Эркиндик.

"В настоящий момент известно об одном погибшем и 15 пострадавших", — сообщил агентству директор центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

По словам очевидцев, сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время еще два. После этого вспыхнул огонь, на место выехали пожарные, врачи и полиция.

Погибшая работала в кафе и скончалась на месте от полученных ожогов.

По предварительным данным, взорваться могли баллоны с газом. В 14:08 пожар удалось локализовать, сейчас идет разбор завалов.

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