Президент Кыргызстана проголосовал на референдуме по конституции и выборах в местные советы

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров проголосовал в воскресенье на одном из избирательных участков Бишкека на проходящих в республике референдуме по внесению поправок в конституцию и выборах в местные органы власти, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня у нас общенародный референдум, до сегодняшнего дня, за 30 лет мы меняли конституцию много раз, и каждый раз переписывали ее проекты у других государств. Этот проект мы впервые подготовили сами", - сказал Жапаров после голосования в присутствии журналистов и международных наблюдателей на избирательном участке 1053. По его словам, в подготовке проекта нового основного закона принимали участие известные в стране юристы и ученые.

"Призываю всех граждан активно участвовать в референдуме и голосовать. Как и за кого - это уже выбор каждого", - отметил глава государства.