В Бишкеке возобновят работу по закрытию и рекультивации свалки

МП «Бишкекский санитарный полигон» возобновит работы по проекту «Улучшение системы управления ТБО по Бишкеку». Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает в столичной мэрии.

По их данным, 18 мая 2021 года после вакцинации вернулась первая партия подрядчиков, представителей эстонской фирмы «Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS» для возобновления работ по закрытию и рекультивации свалки.

«В свою очередь, до середины июня этого года ожидается прибытие второй партии специалистов после получения вакцин и рабочих виз»,-- говорится в сообщении.

Городские власти также указали, что все работы по данному проекту были приостановлены на 14 месяцев из-за пандемии COVID-19. «В настоящее время ожидается продления контракта на срок до 17 месяцев»,- отметили в муниципалитете.

Уточняется, что в связи с расширением территории действующей свалки ТБО на 3,8 га ожидается увеличение стоимости реализации проекта.

«Данный вопрос будет обсуждаться с подрядчиком и инженером проекта после получения государственного акта на пользование землёй и утверждения проектной документации с учетом дополнительных территорий, требующих рекультивации»,- пояснили в мэрии Бишкека.

Как известно, по завершению проекта старая свалка полностью будет рекультирована – покрыта 0,5 м слоем глины, 0,2 м плодородным слоем и превращена в сельхозугодия. Также будут установлены метаноотводы.

В свою очередь, тело свалки, где имеются активное выделение метана, возгорания и задымления находится под действием проекта Европейского банка реконструкции и развития: BSWM-6 «Закрытие и рекультивация существующей свалки бытовых отходов», а также подрядчика: «Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS», стоимостью 1 млн 596 тыс. 900 евро, контракт подписан 20 июня 2017 года. Предмет контракта – проектирование, закрытие и рекультивация существующей свалки бытовых отходов на условиях «Жёлтой книги» ФИДИК.

В настоящее время, официальная же территория свалки составляет 40,8 га. Проводится работа по увеличению территории свалки на 3,8 га и получения градостроительного заключения. В случае вынесения положительного решения, проектная документация по рекультивации свалки, с учетом рекомендаций ГАОССЛХ, будет направлена на повторное согласование, согласно которому конечная площадь рекультивируемого участка составит 44,6 га.

Напомним, проект «Улучшение системы управления ТБО по г. Бишкек» подписан в 2013 году, в 2015 году ратифицирован в ЖК КР. Общая стоимость проекта – 22 млн евро.