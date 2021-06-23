Открылся новый регулярный авиарейс Кувейт – Бишкек - Кувейт

23 июня 2021 года открылся новый международный регулярный авиарейс по маршруту Кувейт – Бишкек - Кувейт. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций КР, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Рейс был открыт в рамках совместной работы МИД, Минтранса, посольства КР в Кувейте и аэропорта «Манас».

В церемонии встречи нового авиарейса в международном аэропорту «Манас» принял участие первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Алмаз Тургунбаев.

Авиарейсы будет осуществлять авиакомпания «Jazeera Airways» 2 раза в неделю - по средам и воскресеньям.

Открытие нового международного авиарейса даст возможность расширению географии полетов для Кыргызстана, будет способствовать дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества в транспортной, торгово-экономической, инвестиционной и туристических сферах.