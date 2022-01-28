Представители Кыргызстана и Таджикистана проводят встречу по инциденту на границе
Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят встречу по инциденту на кыргызско-таджикской границе, сообщает в пятницу Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Пограничные представители Киргизии находятся на встрече с губернатором Согдийской области Таджикистана и пограничным представителем Таджикистана. Встреча проходит в местности Как-Сай Баткенского района", - сообщили в Погранслужбе.
По состоянию на 02:00 прекращен огонь в местностях Кочо-Бою и Дахма. Периодически слышны выстрелы в местности Головной и Торт-Кочо.
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