Представители Кыргызстана и Таджикистана проводят встречу по инциденту на границе

Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят встречу по инциденту на кыргызско-таджикской границе, сообщает в пятницу Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Пограничные представители Киргизии находятся на встрече с губернатором Согдийской области Таджикистана и пограничным представителем Таджикистана. Встреча проходит в местности Как-Сай Баткенского района", - сообщили в Погранслужбе.

По состоянию на 02:00 прекращен огонь в местностях Кочо-Бою и Дахма. Периодически слышны выстрелы в местности Головной и Торт-Кочо.