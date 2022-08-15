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Назван рост ВВП Кыргызстана по итогам 7 месяцев 2022 г.

Кыргызстан Материалы 15 августа 2022 09:59 (UTC +04:00)
Назван рост ВВП Кыргызстана по итогам 7 месяцев 2022 г.

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - ВВП Кыргызстана в январе – июле 2022 года вырос на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 425 миллиардов сомов (5,1 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

По данным ведомства, без учета предприятий по разработке месторождения "Кумтор" ВВП в январе - июле текущего года составил более 393 миллиардов сомов (4,7 миллиарда долларов).

Ранее премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров сообщал, что ВВП Кыргызстана по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 824 миллиардов сомов (10,3 миллиарда долларов).

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