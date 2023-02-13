В USAID назвали объем выделенных Кыргызстану средств

БАКУ/Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) выделило финансовую помощь на общую сумму 425 000 долларов десяти сельскохозяйственным компаниям Кыргызстана с 2021 года в рамках проекта Agro Trade, сообщили Trend в USAID.

Согласно источнику, проект USAID Agro Trade (Агросоода) - это пятилетняя инициатива (июль 2020 – июнь 2025, стоимостью 15 миллионов долларов), которая способствует созданию новых рабочих мест и увеличению доходов фермеров и агропредприятий в Кыргызстане путем укрепления производственно-сбытовых цепочек. Это, в свою очередь, приводит к увеличению региональной и трансграничной торговли, в особенности, с Узбекистаном.

USAID заявило, что эти средства помогли компаниям расширить свое производство на 92 процента и создать более 2,600 дополнительных рабочих мест для женщин, молодежи и маргинализированных групп.

Кроме того, USAID также проводит кампании по повышению осведомленности о доступной поддержке жертв гендерного насилия и осуществляет программы ускорения бизнеса специально для женщин и молодежи. Эти мероприятия охватили более 41,000 человек на юге Кыргызстана.

"В рамках проекта Agro Trade USAID спонсировало участие Кыргызстана в международных выставках и содействовало проведению деловых встреч, которые помогли 151 кыргызской компании установить деловые связи с узбекскими компаниями и увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана", - сказал источник.

При этом агентство сообщило, что около 5 938 человек посетили тренинги, помогающие повысить производительность и продажи, а 199 сельскохозяйственных предприятий получили услуги и консультации по развитию бизнеса.

В целом, работа USAID в рамках проекта Agro Trade принесла пользу более чем 6 728 сельским домохозяйствам на юге Кыргызстана.