Кыргызстан планирует ввести временный запрет на вывоз угля

БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане планируют ввести временный запрет на вывоз угля, передает Trend.

Соответствующий законопроект кабмин вынес на общественное обсуждение.

В соответствии с предложением, предлагается ввести временный запрет на вывоз угля (коды 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС) с территории Кыргызстана автомобильным транспортом на срок в 8 месяцев, за исключением автомобильных пунктов пропуска "Иркештам" и "Торугарт".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в связи с прогнозируемым периодом низкого уровня водности рек в Кыргызстане и необычным для летнего периода повышением розничной стоимости угля со стороны частных поставщиков на внутреннем рынке южного региона, существуют серьезные опасения о возможном кризисе в обеспечении населения твердым топливом из-за дефицита отечественного угля в период ОЗП 2023/2024 года.