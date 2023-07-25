Состоялось очередное заседание Координационного совета по сотрудничеству Кыргызстана с ЕС

БАКУ /Trend/ - 25 июля состоялось 17-ое заседание Координационного совета по сотрудничеству Кыргызстана с Европейским Союзом. В этом мероприятии принимали участие члены Совета, представители государственных органов Кыргызстана и делегация представительства Европейского Союза в Кыргызстане, сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, передает Trend.

В ходе заседания обсуждались вопросы двустороннего проектно-программного сотрудничества. Участники Совета вместе с делегацией Европейского Союза обсудили ход Многолетней индикативной программы для Кыргызстана на период 2021-2027 годов, а также планы на ближайшую перспективу.

Особое внимание уделялось региональным проектам Евросоюза в Кыргызстане, в том числе проектам в сферах повышения безопасности, стабильности и обеспечения устойчивого роста в регионе, а также увеличения потенциала в предотвращении террористической деятельности, устойчивым энергетическим связям и образованию.

Координационный совет подтвердил готовность обеих сторон продолжать активное сотрудничество между Кыргызстаном и Европейским Союзом.