Новая стратегия поддерживает развитие сектора ВИЭ в Кыргызстане - Жэн Ву (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - В рамках новой Стратегии партнерства на 2023-2027 годы Азиатский банк развития (АБР) предоставит Кыргызстану инструменты финансирования как суверенного, так и несуверенного характера для продвижения развития возобновляемой энергетики в стране.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал страновой директор АБР в Кыргызстане Жэн Ву.

Он уточнил, что финансирование будет включать в себя расширение масштабов программы городской мобильности и поддержку других правительственных инициатив, направленных на развитие энергетического сектора Кыргызстана.

Жэн Ву также подчеркнул, что АБР поддерживает энергетический сектор страны через различные проекты, включая:

- пакет финансирования в размере 100 миллионов долларов США для проекта модернизации Уч-Курганской ГЭС,

- пакет финансирования в размере 67,8 миллиона долларов США для второго этапа проекта реабилитации Токтогульской ГЭС,

- пакет финансирования в размере 55,9 миллиона долларов США для третьего этапа проекта реабилитации Токтогульской ГЭС,

- пакет финансирования на сумму 50,7 миллиона долларов США для проекта электрификации городского транспорта.

"Кыргызстан обладает обширными гидроэнергетическими ресурсами, способными потенциально производить около 150 тераватт-часов (ТВтч) электроэнергии в год. На данный момент используется всего лишь 10 процентов этого потенциала", — подчеркнул Жэн Ву.

По его словам, в настоящее время около 80 процентов электроэнергии в Кыргызстане обеспечивается за счет гидроресурсов, в то время как остальная часть производится двумя теплоэлектростанциями в Бишкеке и Оше.

Страновой директор уточнил, что в июне 2023 года АБР представил новую пятилетнюю стратегию для Кыргызстана с целью поддержки развития страны путем содействия устойчивому росту, стимулируемому частным сектором.

"Эта новая стратегия согласуется с национальным планом правительства по развитию на период до 2026 года и долгосрочными приоритетами национального развития на период до 2040 года (2018-2040 годы)", — сказал Жэн Ву.

Он добавил, что АБР будет продолжать оказывать поддержку Кыргызстану в усовершенствовании ключевых государственных услуг в таких сферах, как транспорт, энергетика, сельское хозяйство и государственный сектор.

По его словам, банк выделил три главных направления деятельности в Кыргызстане на период с 2023 по 2027 годы. Они включают в себя: расширение экономических возможностей для всех граждан, повышение устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям, а также укрепление управления и поддержку частного сектора.

Говоря об усилиях АБР по поддержке активного участия Кыргызстана в Программе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), Жэн Ву пояснил, что страна активно принимает участие в ЦАРЭС с 1997 года.

"Кыргызстан уделяет постоянное внимание укреплению регионального сотрудничества в целях создания благоприятного инвестиционного климата, расширения торговли и туризма, а также улучшения условий для предпринимательской деятельности", — сказал он.

В сфере транспорта Жэн Ву перечислил различные проекты, реализованные в рамках Программы ЦАРЭС, которые принесли Кыргызстану выгоду:

- реконструкция автодороги Бишкек-Алматы укрепила связь с Казахстаном и сократила время в пути;

- модернизация автодороги Ош — Сары -Таш — Иркештам открывает новые возможности по торговле с Китаем.

Также он отметил важность реконструкции автодороги Бишкек–Торугарт, которая является неотъемлемой частью коридора ЦАРЭС, соединяет Кыргызстан с другими странами Центральной Азии и Китаем.

Более того, Жэн Ву подчеркнул значительный прогресс правительства, содействующего развитию экономического коридора Алматы-Бишкек (ЭКАБ) с Казахстаном с 2014 года. В частности, это проекты, охватывающие контрольные лабораторные испытания, туризм, оптовые рынки, модернизацию пограничных пунктов и меры по улучшению качества воздуха.

Страновой директор отметил, что с начала сотрудничества в 1994 году АБР является одним из крупнейших партнеров Кыргызстана по вопросам развития. В настоящее время усилия банка в стране сосредоточены на диверсификации экономики, содействии инклюзивному развитию и обеспечении социальной защиты.

Программа ЦАРЭС была запущена АБР в 1997 году с целью стимулирования стран Центральной Азии, а также Южного Кавказа и Южной Азии к совместному сотрудничеству и экономическому взаимодействию.