В Кыргызстане разработают инновационные методы решения проблем изменения климата

БАКУ /Trend/ - Министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков провел встречу с представителями AFoCO и Rabobank Айдай Жумашевем (специалист по партнерствам и проектам в AFoCO), Чой Сунг Хо (координатор карбонового проекта), Анне-Флот Кемной (менеджер по партнерству в Rabobank) и Полом Фидженом (разработчик по информационным технологиям), сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, на встрече Аскарбек Джаныбеков отметил, что министерство сельского хозяйства Кыргызстана заключило Меморандум о взаимопонимании с Лесной службой AFoCO (4 сентября 2023 года) для разработки и реализации проектов по агролесоводству на юге Кыргызстана. Этот проект станет первым карбоновым проектом в сфере лесного хозяйства в Центральной Азии.

Джаныбеков также отметил, что Rabobank выполняет программу Acorn, которая предлагает инновационный подход к решению проблем изменения климата, используя методы агролесоводства и дистанционное зондирование. Все эти направления сотрудничества играют важную роль в развитии лесоводства в Кыргызстане и получают полную поддержку министерства. Министр выразил благодарность за активное содействие в развитии этого направления и выразил надежду на продуктивное сотрудничество в будущем.