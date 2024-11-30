Вырос объем кредитного портфеля клиентов банковского сектора Кыргызстана

БИШКЕК/Trend/ - Объем кредитного портфеля клиентов банковского сектора Кыргызстана на 31 октября составил 314,4 миллиарда сомов (около 3,6 миллиарда долларов США) и увеличился с начала года на 22 процента.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный банк страны, структура кредитного портфеля выглядит следующим образом:

- Кредиты на промышленность составили 13,1 миллиарда сомов (около 150 миллиона долларов США) - снижение на 2,1 процента с начала года;

- Кредиты на сельское хозяйство – 47,6 миллиарда сомов (около 548 миллиона долларов США) - рост на 12,8 процента;

- Кредиты на торговлю – 81,2 миллиарда сомов (около 935 миллиона долларов США) - рост на 9,6 процента;

- Кредиты на строительство – 13,8 миллиарда сомов (около 158 миллиона долларов США) - рост на 15,9 процента;

- Кредиты на ипотеку – 37 миллиарда сомов (около 426 миллиона долларов США) - рост на 23,3 процента;

- Потребительские кредиты – 86,6 миллиарда сомов (около 997 миллиона долларов США) - рост на 55,2 процента;

- Прочие кредиты – 35,1 миллиарда сомов (около 404 миллиона долларов США) - рост на 15,3 процента.

Отметим, что по состоянию на 31 октября 2024 года в Кыргызстане действовал 21 коммерческий банк и 305 филиалов коммерческих банков. Пять коммерческих банков предоставляли услуги в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования в национальной и/или иностранной валюте.