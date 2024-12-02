Ратифицирован договор о расширении союзнических отношений между Кыргызстаном и Казахстаном

БИШКЕК /Trend/ - Ратифицирован Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Кыргызстаном и Казахстаном.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Кыргызстана, Садыр Жапаров подписал закон Кыргызстана «О ратификации Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан, подписанного 19 апреля 2024 года в городе Астане».

Закон был принят парламентом Кыргызстана 30 октября 2024 года.

Отмечается, что основной целью Договора является дальнейшее укрепление кыргызско-казахстанских добрососедских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства.

Соглашение дополняет Договор о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и Договор о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 года, а также открывает новые возможности для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

"Договор придаст дополнительный импульс комплексному развитию двустороннего взаимодействия в политической, военно-технической, экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах, а также в сфере миграции и экологической безопасности между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан", - отметили в пресс-службе главы государства.