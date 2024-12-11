Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

Министр иностранных и европейских дел Хорватии прибыл с визитом в Кыргызстан

Кыргызстан Материалы 11 декабря 2024 17:28 (UTC +04:00)
Министр иностранных и европейских дел Хорватии прибыл с визитом в Кыргызстан
Фото: Гордан Грлич Радман/ Facebook

Читайте Trend в

Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
Все материалы

БИШКЕК /Trend/ - В Кыргызстан с официальным визитом прибыл министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Кыргызстана.

В рамках визита состоятся его переговоры с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, в ходе которых будет обсужден широкий спектр двусторонних вопросов кыргызско-хорватского сотрудничества, а также планируется бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран.

Отметим, что 10 декабря 2024 года Грлич-Радман встретился в Ташкенте с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидом. В рамках визита был подписан протокол о сотрудничестве и консультациях между министерствами иностранных дел двух стран. Также в Ташкенте прошел узбекско-хорватский экономический форум.

Напомним, что в прошлый раз главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Хорватии провели двустороннюю встречу 23 сентября, на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости