В Кыргызстане запретят оборот немаркированного топлива

БИШКЕК/Trend/ - С 1 января 2025 года в Кыргызстане запрещается оборот немаркированного топлива.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Налоговую службу Кыргызстана.

“Согласно постановлению Кабинета министров Кыргызской Республики от 4 июля 2024 года, с указанной даты будет запрещено хранение, реализация и транспортировка немаркированного бензина и дизельного топлива”,- говорится в сообщении пресс-службы

Отмечается, что субъекты, занимающиеся оборотом нефтепродуктов, должны до 31 декабря этого года провести маркировку остатков данных видов топлива.

С 1 октября этого года в Кыргызстане введена обязательная маркировка бензина и дизельного топлива, как импортируемого, так и производимого, с использованием молекулярных маркеров.

В службе сообщили, что ГНС совместно с оператором маркировки топлива ОАО "Учкун" с октября по декабрь промаркировала 230 тысяч тонн бензина и дизельного топлива.

Кроме того, благодаря внедрению системы маркировки в ноябре поступления акцизного налога на ГСМ увеличились на 59 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 349,5 миллиона сомов (около 4 миллионов долларов США).