Вырос товарооборот между Кыргызстаном и Россией

БИШКЕК/Trend/ - В январе-октябре 2024 года объем торгового оборота Кыргызстана с Россией составил 3,013 миллиарда долларов США, что на 23,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный комитет по статистике Кыргызстана, доля России в общем объеме внешней торговли страны достигла 22,4 процента.

Экспорт в Россию увеличился на 46,3 процента и составил 937,427 миллиона долларов. Доля России в общем экспорте Кыргызстана составила 30 процентов.

Импорт из России достиг 2,075 миллиарда долларов, что на 15,4 процента больше, чем в январе-октябре прошлого года. Удельный вес России в общем объеме импорта Кыргызстана составлял 20.1 процента.

Отметим, что за 10 месяцев внешнеторговый оборот Кыргызстана составил 13,4 миллиарда долларов, что на 6,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Экспорт вырос на 25,2 процента в годовом отношении, составив 3,123 миллиарда долларов, в то время как импорт увеличился на 1,8 процента и достиг 10,310 миллиарда долларов.