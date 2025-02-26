Обсуждено транспортно-логистическое сотрудничество между Кыргызстаном и Туркменистаном

БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обсудили вопросы торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Администрацию Президента Кыргызстана.

Стороны рассмотрели взаимодействие в сфере энергетики и транспортной логистики. Садыр Жапаров отметил значительный потенциал транспортно-логистического сотрудничества между странами и акцентировал внимание на положительной динамике в торгово-экономических отношениях. Также были обсуждены культурно-гуманитарные связи.

Глава государства подчеркнул приверженность Кыргызстана дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и выразил признательность туркменской стороне за решение вопросов по поставкам энергоносителей из Туркменистана в Кыргызстан.

Садыр Жапаров также выразил готовность к взаимодействию в рамках многосторонних платформ для совместного противодействия вызовам и угрозам.

В свою очередь Рашид Мередов отметил, что первый государственный визит Президента Садыра Жапарова в Туркменистан в 2021 году стал очень важным этапом в процессе продвижения кыргызско-туркменского сотрудничества по широким направлениям.

Глава туркменского МИД подчеркнул готовность Туркменистана к дальнейшему углублению сотрудничества, отметив, что совместные усилия будут способствовать укреплению братских и добрососедских отношений между двумя государствами.

В завершение встречи Садыр Жапаров выразил уверенность, что кыргызско-туркменские отношения продолжат развиваться на прочном фундаменте стратегического партнерства.