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Обсуждено транспортно-логистическое сотрудничество между Кыргызстаном и Туркменистаном

Кыргызстан Материалы 26 февраля 2025 16:03 (UTC +04:00)
Обсуждено транспортно-логистическое сотрудничество между Кыргызстаном и Туркменистаном
Фото: Администрация президента Кыргызстана

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обсудили вопросы торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Администрацию Президента Кыргызстана.

Стороны рассмотрели взаимодействие в сфере энергетики и транспортной логистики. Садыр Жапаров отметил значительный потенциал транспортно-логистического сотрудничества между странами и акцентировал внимание на положительной динамике в торгово-экономических отношениях. Также были обсуждены культурно-гуманитарные связи.

Глава государства подчеркнул приверженность Кыргызстана дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и выразил признательность туркменской стороне за решение вопросов по поставкам энергоносителей из Туркменистана в Кыргызстан.

Садыр Жапаров также выразил готовность к взаимодействию в рамках многосторонних платформ для совместного противодействия вызовам и угрозам.

В свою очередь Рашид Мередов отметил, что первый государственный визит Президента Садыра Жапарова в Туркменистан в 2021 году стал очень важным этапом в процессе продвижения кыргызско-туркменского сотрудничества по широким направлениям.

Глава туркменского МИД подчеркнул готовность Туркменистана к дальнейшему углублению сотрудничества, отметив, что совместные усилия будут способствовать укреплению братских и добрососедских отношений между двумя государствами.

В завершение встречи Садыр Жапаров выразил уверенность, что кыргызско-туркменские отношения продолжат развиваться на прочном фундаменте стратегического партнерства.

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