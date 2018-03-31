Президент Беларуси посетит Таджикистан в середине мая

В Душанбе в пятницу, 30 марта состоялась встреча главы МИД Таджкистана Сироджидина Аслова с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь Олегом Ивановым. Об этом сообщает таджикское новостное агентство CA-NEWS со ссылкой на пресс-службу таджикского внешнеполитического ведомства.



В ходе встречи стороны обсудили актуальные темы дальнейшего развития взаимодействия двух стран, в том числе вопросы подготовки предстоящего официального визита президента Беларуси в Таджикистан.



Также на встрече были затронуты вопросы предстоящего заседания Совета министров иностранных дел государств участников СНГ, которое состоится 6 апреля в Минске.



Официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Душанбе запланирован на 15-16 мая.

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