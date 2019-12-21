Рахмон и Путин подчеркнули необходимость усиления охраны таджикско-афганской границы

21 декабря 2019 11:49 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава российского государства Владимир Путин провели встречу, на которой подчеркнули необходимость укрепления охраны таджикско-афганской границы. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на полях внеочередного заседания глав государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-служба таджикского лидера.

Рахмон и Путин обсудили "ряд вопросов стратегического сотрудничества между двумя странами, а также конкретные вопросы международной и региональной ситуации", говорится в сообщении. По данным пресс-службы, стороны "подчеркнули необходимость усиления охраны границы между Таджикистаном и Афганистаном в свете тревожной ситуации в Афганистане".

В сообщении отмечается, что лидеры также обсудили вопросы "оснащения таджикской армии современными военными принадлежностями и техникой в соответствии с принятыми программами". Кроме того, как сообщает пресс-служба, президенты Таджикистана и России обсудили вопросы, связанные с трудовой миграцией, в том числе "объявление очередной амнистии части граждан Таджикистана, проживающей в России".

Рахмон прибыл в Санкт-Петербург для участия во внеочередном заседании глав государств - участников СНГ, которое состоялось 20 декабря. На нем главы государств обсудили нынешнюю ситуацию и перспективу межгосударственной интеграции в рамках содружества, обменялись мнениями о планах дальнейшего развития и укрепления безопасности на территории стран - участниц СНГ.

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