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В Таджикистане представлены национальные маркетплейсы

Таджикистан Материалы 31 января 2025 14:59 (UTC +04:00)
В Таджикистане представлены национальные маркетплейсы
Фото: Торгово-промышленная палата Таджикистана

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Умар Абакыров
Умар Абакыров
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ДУШАНБЕ /Trend/ - В Таджикистане представили национальные маркетплейсы.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Торгово-промышленную палату Таджикистана.

Презентация состоялась в рамках реализации национальной программы по электронной торговле, при поддержке Торгово-промышленной палаты Таджикистана и Агентства по инновациям и цифровым технологиям.

В данном мероприятии приняли участие более 200 молодых предпринимателей. Свои маркетплейсы презентовали Аброр Холов – маркетплейс Wyzo, Абдурахмон Хамраев – Alif shop, Мирзоев Мирзосаид – Laklak. На мероприятии были освещены вопросы об условиях организации деятельности товаропроизводителей и продавцов на этих маркетплейсах

На панельной сессии на вопросы участников ответили председатели Алиф Банка, Торгово-промышленной палаты Таджикистана, Агентства по инновациям и цифровым технологиям и Налогового комитета.

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