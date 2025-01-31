В Таджикистане представлены национальные маркетплейсы

ДУШАНБЕ /Trend/ - В Таджикистане представили национальные маркетплейсы.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Торгово-промышленную палату Таджикистана.

Презентация состоялась в рамках реализации национальной программы по электронной торговле, при поддержке Торгово-промышленной палаты Таджикистана и Агентства по инновациям и цифровым технологиям.

В данном мероприятии приняли участие более 200 молодых предпринимателей. Свои маркетплейсы презентовали Аброр Холов – маркетплейс Wyzo, Абдурахмон Хамраев – Alif shop, Мирзоев Мирзосаид – Laklak. На мероприятии были освещены вопросы об условиях организации деятельности товаропроизводителей и продавцов на этих маркетплейсах

На панельной сессии на вопросы участников ответили председатели Алиф Банка, Торгово-промышленной палаты Таджикистана, Агентства по инновациям и цифровым технологиям и Налогового комитета.