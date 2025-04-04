Президент Таджикистана высоко оценил поддержку ЕС в энергетическом проекте CASA-1000

ДУШАНБЕ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон высоко оценил содействие Европейского союза в создании инфраструктуры для передачи электроэнергии в Южную Азию через линию электропередачи CASA-1000.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом он сказал на саммите "ЕС - Центральная Азия" в Самарканде.

"Для Таджикистана сектор энергетики, а именно возобновляемые источники энергии, к которым относится и гидроэнергетика, является актуальным не только для удовлетворения национальных социально-экономических нужд, но и дальнейшего развития регионального сотрудничества", - отметил Эмомали Рахмон.

Рахмон подчеркнул, что ЕС успешно участвует в реализации проектов гидроэлектростанций "Нурек", "Себзор" и "Кайраккум" в Таджикистане.

Президент также отметил, что Таджикистан планирует к 2030 году увеличить долю электроэнергии, производимой из солнечных и ветровых источников, до 10 процентов от общего объема производства электроэнергии в стране.

"Мы намерены на основе Стратегии развития "зелёной" экономики к 2032 году в стране полностью обеспечить производство электроэнергии из возобновляемых источников, а к 2037 году превратить Таджикистан в "зелёную" страну", - отметил Рахмон.

Президент также напомнил, что в конце мая текущего года планируется проведение в Душанбе первой Международной конференции высокого уровня по защите ледников.

Напомним, что по проекту CASA-1000, зелёная электроэнергия будет экспортироваться в летнее время из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Общая стоимость проекта составляет более 1,2 миллиарда долларов США. CASA-1000 финансируется Всемирным Банком, Европейским Инвестиционным Банком, Европейским Банком Реконструкции и Развития, Исламским Банком Развития и другими международными партнерами.

В 2025 году завершились строительные работы в рамках проекта CASA-1000 в Таджикистане и Кыргызстане. Также в августе 2025 года ожидается завершение строительных работ в Пакистане, а в 2027 году в Афганистане.