Глава Туркменистана поздравил новоизбранного президента Кыргызстана

18 октября 2017 15:41 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил, как сказано в среду в сообщении правительства, поздравления Сооронбаю Жээнбекову в связи с его избранием на пост президента Кыргызстана.

В своём послании Бердымухамедов выразил убеждённость в том, что высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания, сложившийся между "братскими странами, послужит прочной базой для дальнейшего поступательного развития и укрепления двусторонних туркмено-кыргызских связей".

Две страны задействованы в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа, в первую очередь из Туркменистана.

Китайская CNPC закупает природное топливо в этом регионе с 2009 года, после запуска первых двух веток газопровода (A и B) из Туркменистана через территории Узбекистана и Казахстана. Недавно была введена в строй третья ветка (С), которая также проходит по этому маршруту.

В настоящее время идут переговоры по строительству дополнительной четвертой ветки (D) - по новому транзиту - через Узбекистан, Таджикистан и Кыргызскую Республику.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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