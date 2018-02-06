Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами теракта в Пакистане

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Пакистана Мамнуну Хусейну и премьер-министру этой страны Шахиду Хакану Аббаси в связи с произошедшим в воинской части района Сват террористическим актом, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и ранения.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – отмечается в послании.

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства передал семьям, родным и близким погибших слова глубокого сопереживания и поддержки, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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