Туркменистан рассчитывает на наращивание экономических связей с Россией - президент

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил от имени народа, правительства страны и от себя лично сердечные поздравления Владимиру Путину в связи с убедительной победой на выборах и переизбранием на пост президента Российской Федерации.

"Мы в Туркменистане высоко ценим Ваш личный вклад в развитие туркмено-российских отношений и выражаем уверенность в продолжении содержательного диалога и конструктивной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей на благо наших дружественных народов", - подчеркнул глава государства.

В обнародованном послании президент Туркменистана отметил, что выбор, сделанный российским народом, является свидетельством высокого доверия и поддержки проводимого Владимиром Путиным курса, направленного на обеспечение в стране политической, социальной стабильности и экономического роста.

"Убежден, что под вашим мудрым и дальновидным руководством Россия достигнет еще больших успехов, а также продолжит укреплять свой авторитет на международной арене", - сказано в письме.

В Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА). В то же время российский ОАО "Газпром" - традиционный торговый партнер в 2016 году полностью прекратил закупки туркменского газа.

Договор о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Россией был подписан по итогам официального визита в Ашхабад российского президента Владимира Путина в начале октября 2017 года. Две страны наметили и план действий по развитию экономического партнерства. Ожидается выход на конкретные проекты, использование географических и инфраструктурных преимуществ двух стран.

Прежде всего, в промышленности, транспорте и коммуникациях, энергетике, агропромышленном комплексе, в новых технологиях и в таких сферах, как автомобилестроение, авиастроение, судостроения. На первый план выходит и сфера логистики. Перспективным видится использование портовой инфраструктуры стран на Каспийском море – в городах Туркменбаши и Астрахани, создания общей паромной переправы.

Туркменистан также подтвердил готовность к увеличению поставок туркменской сельхозпродукции и текстиля в Россию и к поставкам продукции нефтегазовой и химической промышленности, товаров народного потребления. Приоритетными сферами взаимодействия обозначены банковско-финансовый сектор, поддержка экспортно-импортных операций и совместные внешнеэкономические проекты.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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