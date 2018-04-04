Туркменские нефтяники прошли стажировку в России

АШХАБАД /Trend/ - Сотрудники госконцерна «Туркменнебит» (Туркменнефть) прошли стажировку в центре подготовки кадров "Татнефть", говорится на сайте российской нефтяной компании.

Данное образовательное учреждение осуществляет подготовку и повышение квалификации рабочих и специалистов нефтедобывающей отрасли.

"Партнёрство в сфере нефтегазодобычи между компаниями «Татнефть» и «Туркменнебит» позволяет туркменским специалистам проходить стажировку на предприятиях компании", - сказано в информации.

Это уже четвертая группа из Туркменистана, которая знакомится с инновационными процессами компании. На этот раз специалисты "Туркменнебит" прошли обучение по теме "Автоматизация и контрольно-измерительные приборы нефтегазодобывающих процессов и связи", изучили вопросы автоматического контроля процессов добычи и средства измерения, посетили ряд нефтегазодобывающих объектов и сервисных предприятий.

"Татнефть" сотрудничает с Туркменистаном с 2010 года. В рамках прежнего контракта, подписанного с "Туркменнефтью" по оказанию сервисных услуг, были проведены реабилитационные работы на сорока скважинах. На 32 скважинах была восстановлена добыча нефти. "Всего за время контракта добыто свыше 144 тысяч тонн дополнительной нефти", - говорилось в информации "Нефтегазового комплекса" Туркменистана.

В Туркменистане ежегодно добывается порядка 10 миллионов тонн нефти. Значительная доля сырья проходит переработку внутри страны. Ранее сообщалось, что российская компания заинтересована в оказании в Туркменистане услуг по восстановлению нефтеносных скважин, поставке нефтепромыслового оборудования, химических реагентов, базовых масел и шинной продукции.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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