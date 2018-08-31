ООН содействует Туркменистану в вопросе трудоустройства людей с ограниченными возможностями

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась специализированная ярмарка вакансий, ориентированная на людей с ограниченными возможностями, говорится в сообщении Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

В качестве организатора выступило представительство Программы развития ООН (ПРООН) в Туркменистане. К участию в ярмарке на правах партнёров были приглашены СППТ и министерство труда и социальной защиты Туркменистана.

Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Елена Панова в своем выступлении обратила внимание на реализацию в Туркменистане Национального плана мероприятий по созданию условий и возможностей для осуществления прав в трудоустройстве людей с инвалидностью на 2017-2020 годы.

В информации также приводятся слова представителя СППТ, главу Национальной организации Туркменистана по штрих-кодам Айкамар Мяликгулыевой о направлениях работы по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). Была подчеркнута роль отечественного предпринимательства в создании новых рабочих мест и в решении вопросов трудовой занятости населения.

В ходе ярмарки люди с инвалидностью получили возможности встретиться с потенциальными работодателями, узнать о ситуации на рынке труда и востребованных профессиях, о мерах социальной поддержки и программах занятости, содействующих трудоустройству граждан, имеющих ограничения к трудовой деятельности по состоянию здоровья, предприятиях и организациях, ориентированных на их трудоустройство, сказано в материале.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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