В Туркменистане открылся международный форум в сфере телекоммуникаций

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в среду открылась двухдневная выставка-конференция "Туркментел" с участием более 80 компаний из 21 страны, говорится в сообщении организаторов мероприятия - минсвязи и торгово-промышленной палаты Туркменистана.

Среди участников Sony, Huawei, Airbus, Iskratel, Thales, Ростелеком и другие.

Свое приветствие участникам мероприятия направил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Наша страна всегда готова к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами, заинтересованными в развитии транснациональной системы коммуникаций. Такие отношения способствуют реализации колоссального транзитного потенциала региона, налаживанию современных услуг связи, обеспечению высокого уровня информационных технологий", - говорится в послании главы государства.

Отметим, что проводимый в рамках мероприятия форум «Туркменистан и мировые информационно-коммуникационные системы» объединит учёных, специалистов, бизнесменов, представляющих, в том числе Международный союз электросвязи (МСЭ).

Участники мероприятия представят свои разработки в области связи в таких разделах выставки, как телекоммуникации, информационные технологии, телеметрия и измерительное оборудование, беспроводная связь, оборудование профессиональной аудиовидеозаписи. Кроме того, будут представлены оборудование телерадиовещания, кабельная продукция связи и комплектующие, транспорт, спецтехника и оборудование.

Сфера связи и телекоммуникаций - одна из наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслей экономики Туркменистана. У минсвязи страны сложились партнерские отношения с такими компаниями, как Sony, JVC, Siemens-Nokia, Shell & Wilcox, Tandberg, Rhode & Schwarz, NEC, Евразия Транс Лимитед, Прима Телеком и другими. За последние годы значительно расширилась пользовательская сеть Интернета, внедряются новые стандарты связи. Новым этапом на пути инновационного развития коммуникаций станет разработка национальной модели электронной системы документооборота.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.