Ашхабад и Москва обсудили совместные экономические проекты

7 мая 2019 20:05 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде во вторник состоялось 11-ое заседание Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает во вторник Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Российскую сторону представляли вице-премьер правительства страны Константин Чуйченко и заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

Стороны рассмотрели совместные проекты, вопросы деятельности российских компаний на территории Туркменистана, а также перспективы сотрудничества в промышленной, строительной, транспортной, нефтегазовой, газохимической и электроэнергетической отраслях, сказано в информации. Затрагивалась тема сотрудничества между профильными министерствами и ведомствами двух стран и процесс реализации торговых операций.

В повестке дня были вопросы сотрудничества и на таких важных направлениях, как агропромышленный комплекс и поставки сельхозтехники, строительство, взаимодействие по линии деловых структур, внедрение передовых технологий. По окончании заседания состоялась церемония подписания двусторонних документов, в том числе Меморандума о создании Туркмено-астраханского совместного совета по вопросам предпринимательства. Отметим, что Туркменистан в последние годы активно налаживает деловые связи с субъектами России, среди которых также Татарстан, Свердловская область и город Санкт-Петербург.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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