Туркменистан и Бахрейн провели политические консультации

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялись политические консультации с делегацией, возглавляемой заместителем министра иностранных дел Бахрейна шейхом Абдуллой бин Ахмед бин Абдулла Аль Халифа, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.



Стороны, говоря о заинтересованности в развитии двусторонних отношений в торгово-экономических, культурно-гуманитарных, а также договорно-правовых областях, обменялись мнениями по их дальнейшей активизации, сказано в информации.



Был рассмотрен ход выполнения подписанных межгосударственных соглашений и договоренностей. Стороны также обсудили широкий круг региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.



Отметим, что дипломатические отношения двух стран были установлены в декабре 1995 года.



Стороны обсуждают совместные проекты в инвестиционной, банковской, нефтегазовой сферах, химической промышленности. Финансово-промышленным группам Бахрейна было предложено приступить к созданию совместных предприятий в ведущих отраслях, основанных на взаимных капиталовложениях.



Компании Бахрейна были приглашены к участию в реализации проекта по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), строительство которого началось в 2015 году. Кроме того, стороны заключили межправительственные меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области транспорта, электронного правительства и между Центробанками двух стран.



Примечательно, что из арабских стран на туркменском рынке заметнее всего себя проявляют ОАЭ, особенно в топливно-энергетическом секторе. Dragon Oil ведет добычу углеводородов в туркменском секторе Каспия, а Petrofac приняла участие в промышленной разработке Галкыныш, второго крупнейшего газового месторождения в мире.В последнее время возросла активность Саудовской Аравии.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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