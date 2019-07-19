В Ашхабаде проходит форум СНГ по сотрудничеству в области здравоохранения

19 июля 2019 11:20 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - В Ашхабаде в пятницу начало свою работу двухдневное заседание Cовета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает Trend со ссылкой на Исполком СНГ.

Участники мероприятия обсуждают ход выполнения решений высших органов СНГ, принятых в области здравоохранения (в частности, по профилактике и лечению сахарного диабета, предупреждению распространения туберкулеза и других).

Кроме того, будут подведены итоги деятельности рабочей группы по вопросам медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации.

Состоится обсуждение деятельности Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии и вопрос об использовании мониторинга потребления табака в качестве одного из стратегических инструментов защиты юных поколений от приобщения к курению и вредного воздействия табака. Особое внимание планируется уделить перспективам интеграции национальных систем электронного здравоохранения в и проекту модельного закона «О донорстве органов» для государств СНГ, сказано в информации.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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