Туркменистан и ОАЭ отмечают важность переговоров в верхах

30 июля 2019 09:21 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Абу-Даби состоялись очередные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и ОАЭ, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Переговоры провели заместитель министра иностранных дел Туркменистана Бердынияз Мятиев и заместитель министра иностранных дел ОАЭ Халиф Шахин Халиф Алмарар.

"Было отмечено, что организация визитов на высоком уровне является эффективным механизмом в развитии двусторонних отношений", - сказано в информации.

Стороны обсудили актуальные вопросы политико-дипломатического и торгово-экономического сотрудничества, отметив наличие благоприятных возможностей для расширения партнерства в сфере энергетики, промышленности, высоких технологий, сельского хозяйства.

Была выражена уверенность в том, что проводимые на регулярной основе встречи будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям между Туркменистаном и ОАЭ.

Дипломаты также отметили позитивное сотрудничество стран в рамках международных организаций, в частности ООН.

Отметим, что компании из ОАЭ заметно представлены на местном энергетическом рынке. Dragon Oil работает в туркменском секторе Каспия с 1999 года в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП) и является в Туркменистане одним из крупнейших иностранных инвесторов.

Другая компания - Petrofaс приняла участие в реализации крупного сервисного проекта по разработке Галкыныш, второго крупнейшего газового месторождения в мире.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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