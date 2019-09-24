Ашхабад и Минск обсудили вопросы взаимодействия в экономической сфере

АШХАБАД /Trend/ - Беларусь и Туркменистан обсудили в Ашхабаде актуальные вопросы взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, сообщает Trend во вторник со ссылкой на посольство Беларуси.

В сообщении сказано, что посол Беларуси Олег Табанюхов встретился с вице-премьерами правительства Туркменистана - Рашидом Мередовым, Мамметханом Чакыевым, Пурли Агамырадовым, Бахаргуль Абдыевой, Чарымыратом Пурчековым и хякимом (мэром) Ашхабада Шамухамметом Дурдылыевым.

Встречи состоялись также с рядом министров и председателей госконцернов Туркменистана.

Отметим, что в 2017 году взаимный товарооборот Туркменистана и Беларуси составил 65 миллионов, в 2018 году - 32,2 миллиона долларов.

Беларусь поставляет в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию.

Межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между странами было подписано в 2014 году.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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