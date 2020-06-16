Концепция цифровизации: создание инфраструктуры для развития электронных технологий в Туркменистане

Туркменистан 16 июня 2020 20:33 (UTC+04:00)
Концепция цифровизации: создание инфраструктуры для развития электронных технологий в Туркменистане

БАКУ/Trend/ - Президент Гурбангулы Бердымухамедов обозначил цифровизацию приоритетным направлением в рамках решения системных вопросов экономики. Цифровая экономика – это экономическая деятельность, основанная на информационных (цифровых) технологиях. Как показывает опыт технологически развитых стран, именно цифровизация экономики позволила им совершить рывок вперёд и войти в число мировых лидеров.

В настоящее время в стране планомерно ведётся программная работа по переходу на цифровую экономику, в том числе по обеспечению нормативно-правового регулирования в данной сфере.

Так, были приняты законы Туркменистана: "О связи" (в 2019 году – в новой редакции), "О правовом регулировании развития сети Интернет и оказания интернет-услуг в Туркменистане", "Об информации и её защите", "Об информации о личной жизни и её защите", "О кибербезопасности", "Об электронном документе, электронном документообороте и цифровых услугах" и другие.

Следует отметить, что постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова утверждена Концепция развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы.

Подписывая данное постановление, глава государства отметил, что переход на цифровую экономику будет способствовать развитию инвестиционной активности, внедрению передовых методов государственного управления и созданию новых рабочих мест. Концепция направлена на повышение эффективности работы всех отраслей экономики и общественной сферы страны за счёт использования информационных технологий.

Семь глав Концепции отражают современное состояние системы информационно-коммуникационных технологий Туркменистана, цели, задачи, пути и механизмы их развития, а также ожидаемые результаты.

В Концепции обозначен поэтапный переход на цифровую экономику министерствами, ведомствами, хякимликами Ашхабада и велаятов, предприятиями, учреждениями и организациями вне зависимости от форм собственности, а также индивидуальными предпринимателями.

Ещё до принятия данного документа в Туркменистане была проведена работа по созданию инфраструктуры и условий для развития цифровой экономики. Так, уже в 2010 году в правительственную связь государства была внедрена цифровая система, налажены видеоселекторная связь и электронный документооборот.

Между членами правительства, хякимами города Ашхабада и велаятов, этрапскими хякимами, руководителями министерств, отраслевых ведомств установлена система, позволяющая проводить видеосовещания в онлайн-режиме.

Наличие в стране транснациональных оптико-волоконных линий связи способствует наращиванию транзитной пропускной способности интернет-трафик. В настоящее время в Туркменистане установлено 5 межгосударственных оптико-волоконных линий передачи информации. В целях удовлетворения спроса населения в стране функционирует высокоскоростной интернет-трафик 50 Gbit/sek. В 2019 году по Туркменистану поступило более 4 миллионов заявок на оказание электронных услуг.

Таким образом, на сегодняшний день в стране создана необходимая инфраструктура для перехода на цифровую экономику.

Один из важных шагов в этой сфере – подписанное президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым Постановление "О создании межведомственной комиссии по развитию в Туркменистане цифровой экономики", основная цель которой – решение практических задач в данном направлении. Утверждён состав и Положение о комиссии. Агентство Türkmenaragatnaşyk определено уполномоченным органом по развитию в стране цифровой экономики.

В начале текущего года состоялось первое заседание созданной комиссии, были намечены первоочередные шаги по внедрению цифровой экономики, назначены ответственные лица. Кроме того подготовлены проекты Программы и Плана по выполнению упомянутой выше Концепции, которые предусматривается утвердить на следующем заседании комиссии. Агентство Türkmenaragatnaşyk будет регистрировать создаваемые веб-сайты с национальными доменами, обеспечивая защиту от киберугроз на договорной основе.

В целях автоматизации производственной деятельности хякимликов, отраслевых ведомств, упрощения работы по регистрации и учёту, а также для удобства граждан и совершенствования системы электронных услуг был создан Единый государственный сайт услуг Туркменистана e.gov.tm.

Данный портал представляет собой автоматизированную информационную систему "единое окно" для оказания государственных услуг в электронной форме для граждан и бизнеса. Данный принцип позволяет осуществлять централизованный приём документов от заявителя на получение услуг, а также обеспечивать контроль за соблюдением сроков их подготовки и производить выдачу.

На сегодняшний день собранные воедино сайты государственных организаций и учреждений демонстрируют реальную картину уровня перехода на цифровизацию в разрезе каждого министерства и ведомства. Услуги связи (мобильной, телефония, IP-TV, интернет), перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, оплату коммунальных услуг и некоторые банковские операции и транзакции вполне реально осуществлять онлайн.

Для полного запуска всего механизма созданного портала необходима активизация каждого поставщика услуг, указанного в иконках сайта.

На состоявшемся в начале февраля расширенном заседании Кабинета министров Бердымухамедов сообщил о выделении 10 миллионов долларов США на создание в Ашхабаде и велаятах IT-центров. Пристальное внимание и поддержка со стороны главы государства свидетельствует о важности подготовки специалистов для осуществления программы перехода на цифровую экономику.

В настоящее время агентством Türkmenaragatnaşyk на базе Института телекоммуникаций и информатики в Ашхабаде создано хозяйственное общество Sanly çözgüt – IT meýdança ("Цифровое решение - IT площадка").

27 февраля нынешнего года президент Туркменистана подписал Постановление "О создании и внедрении в Туркменистане системы электронного документооборота и интернет веб-сайтов".

Согласно документу, министерствам, отраслевым ведомствам, хякимликам велаятов и города Ашхабада, учреждениям, предприятиям и организациям независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальным предпринимателям – физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предписано обеспечить создание в установленном порядке системы электронного документооборота и веб-сайтов, а также их ввод в действие и систематическое активное обновление.

Глава государства поручил начать работы в марте и ввести в действие систему электронного документооборота и веб-сайты до января 2021 года.

Информация об оказываемых ими услугах и производимой продукции будет размещена на веб-сайтах и систематически обновляться. А частота обновления сайта – залог его качественного развития, ибо обеспечивает популярность электронного издания за счёт постоянного притока полезной информации для целевой аудитории.

В случае необходимости к выполнению работ по созданию веб-сайтов и внедрению электронного документооборота будут привлечены отечественные учреждения и предприниматели, имеющие право осуществлять деятельность в данном направлении. Предпринимаемые меры направлены на создание и поддержание национальной школы IT-специалистов и разработчиков ПО.

Следует отметить, что организованная по случаю 12-й годовщины создания Союза промышленников и предпринимателей страны выставка, в которой приняли участие IT-компании, специализирующиеся на оказании услуг по разработке и внедрению цифровых технологий, продемонстрировала, что поставленная задача активно решается благодаря участию негосударственного сектора экономики.

Агентство Türkmenaragatnaşyk проводит соответствующую работу по подготовке проектов: "Положения Единой информационной системы идентификации пользователей системы "Электронное правительство", "Положения о порядке формирования и ведения базы данных (ID) физических и юридических лиц" системы "Электронное правительство", "Положения о системе межведомственного электронного взаимодействия" и другие.

Также планируется создание IT-площадок в Ашхабаде и административных центрах велаятов страны, которые будут оснащены современным серверным и другим оборудованием.

В соответствии с Концепцией развития цифровой экономики в целях поиска и стимулирования физических и юридических лиц, занимающихся инновационными разработками и программным обеспечением, а также для стимулирования развития стартапов Агентством объявлен конкурс инновационных проектов "Цифровое решение – 2020".

В нём могут принимать участие все физические и юридические лица страны с готовыми ПО и инновационными разработками. Окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе – 1 октября 2020 года. Итоги будут подведены в дни проведения международной выставки Türkmentel – 2020.

В велаятских, городских, этрапских хякимликах проводится соответствующая деятельность по направлению на работу студентов, которые в 2020 году получат дипломы о высшем образовании в Институте телекоммуникаций и информатики по специальности информационно-коммуникационные технологии и системы связи.

В целях обучения цифровой системе руководителей всех уровней, усиления подготовки преподавателей высших и средних профессиональных школ страны, увеличения видов электронных услуг в отраслях, обеспечения их кибербезопасности агентством Türkmenaragatnaşyk разработан план краткосрочных специальных курсов по компьютерным и сетевым технологиям и кибербезопасности.

Согласно разработанной программе, проведение краткосрочных специальных курсов по компьютерным и сетевым технологиям и кибербезопасности планируется совместно со специалистами Агентства и соответствующих организаций.

В целях выполнения поручений главы государства Гурбангулы Бердымухамедова по переводу печатных СМИ в электронный формат, разработан соответствующий порядок проведения данной работы. В документе обозначены первоочередные меры для решения поставленных задач и сведения о рентабельности перехода газет и журналов в электронный формат.

Создание сайтов печатных СМИ имеет политическое и экономическое значение. Широкий охват интернет-пространства туркменскими СМИ позволит более эффективно бороться с распространением недостоверной информации о стране. Также сайт позволяет выставлять не только текстовый материал, но и аудиовизуальную информацию, ролики, репортажи в режиме реального времени.

Переход газет и журналов на цифровой формат даёт возможность финансово разгрузить типографии, экономить бумагу, краску, а освободившееся печатное оборудование загрузить рентабельными и коммерческими заказами.

Цифровизация СМИ создаст конкурентную среду на внутреннем информационном рынке, а также активизирует выход на мировой медиа-рынок.

В данной связи в целях подачи в формате единого интернет-сайта и мобильного приложения всех издаваемых в стране газет и журналов, обеспечения наличия отдельной электронной версии по каждому изданию, создания возможности онлайн-подписки для клиентов специалистами агентства Türkmenaragatnaşyk изучается мировой опыт и готовится проект цифровизации в этом направлении.

Таким образом, Туркменистан комплексно подошёл к выполнению перехода на цифровую экономику. Совершенствование законодательной базы, создание необходимой инфраструктуры, благоприятных условий для развития IT-компаний, решение вопросов обеспечения кадрами и многое другое, безусловно, ускорит достижение целей, чётко сформулированных в Концепции развития цифровой экономики Туркменистана.

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