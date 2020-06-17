Туркменистан установил дипломатические отношения со Сьерра-Леоне

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Республика Сьерра-Леоне подписали протокол об установлении дипломатических отношений.



Как сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, 15 июня 2020 года в Посольстве Туркменистана в Иране состоялось подписание Протокола об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Сьерра-Леоне.

Отмечается, что со стороны Туркменистана документ был подписан Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Иране Ахметом Гурбановым, а со стороны Сьерра-Леоне документ был подписан Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сьерра-Леоне в Иране Камара Али Бадара.

Сообщается, что послами были обсуждены перспективы сотрудничества между Туркменистаном и Сьерра-Леоне, включая такие сферы как сельское хозяйство, геология, инвестиции. Также были затронуты вопросы взаимодействия в области оказания медицинских услуг, с учетом опыта, накопленного в Туркменистане.

Отметим, что Республика Сьерра-Леоне с площадью 72 тыс. км² расположена в Западной Африке. Численность населения более семи миллионов. Экономика страны развивается за счет промышленности, животноводства, а также выращивания какао, кофе, арахиса и риса.

(Автор: Джейла Алиева)

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