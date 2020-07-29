Национальный праздник Курбан байрамы в Туркменистане будет отмечаться с 31 июля по 2 августа включительно. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Туркменпортал, говорится в Указе, подписанном Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

Данный Указ издан в целях сохранения духовных и моральных ценностей туркменского народа, многовековых обычаев и традиций.

Всем агентствам, предприятиям и организациям, независимо от форм собственности, предписано обеспечить выполнение данного Указа, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.