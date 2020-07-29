Курбан байрамы в Туркменистане будет отмечаться с 31 июля по 2 августа
Национальный праздник Курбан байрамы в Туркменистане будет отмечаться с 31 июля по 2 августа включительно. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Туркменпортал, говорится в Указе, подписанном Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.
Данный Указ издан в целях сохранения духовных и моральных ценностей туркменского народа, многовековых обычаев и традиций.
Всем агентствам, предприятиям и организациям, независимо от форм собственности, предписано обеспечить выполнение данного Указа, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.
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