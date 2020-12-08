Международное бюро выставок раскрывает подробности проведенного тренинга с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Тренинг, проведенный в режиме видеоконференции для официальных лиц и студентов Туркменистана, был организован в партнерстве с посольством Туркменистана в Париже и является частью долгосрочной программы сотрудничества между Международным бюро выставок (МБВ) и Туркменистаном, сообщили Trend в МБВ.

В информации сообщалось, что официальные лица Международного бюро провели 8 специальных сессий, на которых были затронуты такие темы, как введение в МБВ и четыре типа выставок, организованных под его эгидой, а также процесс организации и участия в выставках.

“Были рассмотрены коммуникационные и технические аспекты участия в выставках, а также возможности и преимущества их проведения и участия в этих глобальных мероприятиях”, - отметили в МБВ.

В Международном бюро также добавили, что в тренинге приняли участие более 30 должностных лиц, представляющих пять министерств Туркменистана, а также государственные учреждения, государственные структуры и бизнес-организации, а также студенческие группы из университетов Туркменистана.

"Заседание открыл генеральный секретарь МБВ Дмитрий Керкенцез, а также председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Довлетгелди Реджепов и посол Туркменистана во Франции Шохрат Джумаев”, - отметили в Бюро.

МБВ - это межправительственная организация, воплощающая в себе приверженность своих 169 государств-членов руководить, поощрять проведение выставок, основной целью которых является просвещение общественности.

«Международное бюро выставок разработало программу наращивания потенциала, используя свои знания и опыт для развития и консолидации знаний и технических ноу-хау среди государств-членов МБВ и оптимизации их участия в выставках», - говорится в сообщении.

"Выставки - это глобальные мероприятия, сосредоточенные вокруг темы, касающейся фундаментальных проблем, с которыми сталкивается человечество”, - заключили в бюро.

Напомним, что вышеупомянутый тренинг был проведен с 16 по 18 ноября 2020 года в онлайн режиме.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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