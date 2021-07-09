Туркменистан организует чартерный рейс из Татарстана

БАКУ / Trend / - Авиакомпания «Туркменистан» 15 июля 2021 года организует чартерный рейс из Республики Татарстан (Российская Федерация), сообщает Trend в понедельник со ссылкой на информационный «Туркменпортал».

Согласно информации, авиакомпания будет оформлять билеты на вывозной рейс из Казани только по спискам Генерального консульства Туркменистана.

Ранее Туркменистан уже организовывал чартерные рейсы в Международный аэропорт Туркменабада из Турции, России, Беларуси, Украины, Узбекистана, Индии, Казахстана и стран Евросоюза для возвращения своих граждан, не сумевших вернуться на родину из-за пандемии.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения пандемии.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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