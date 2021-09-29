БАКУ /Trend/ - Туркменистан среди основных направлений экспорта товаров по железной дороге из Ирана, сообщает Trend в среду со ссылкой на информационное агентство «IRNA»,

Об этом сказал генеральный директор Хорасанской железной дороги Мостафа Насири.

Как отмечается, экспорт Ирана через железнодорожную границу Серахс в страны Центральной Азии в течение весеннего и летнего сезонов 2021 года утроился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Цемент занимает первое место среди экспорта продукции через железнодорожный переезд Сарахс в Центральную Азию с долей в 36 процентов. Туркменистан с долей 41 процент был одним из основных направлений экспорта товаров по железной дороге», - сказал Насири.

Отметим, что введенная в эксплуатацию в мае 1996 года железная дорога Теджен — Серахс — Мешхед становится для транспортной отрасли Ирана важным звеном в транспортировке грузов в Туркменистан.