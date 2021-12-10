Исторические корни туркменского нейтралитета

Туркменистан 10 декабря 2021 11:16 (UTC+04:00)
Исторические корни туркменского нейтралитета

12 декабря Туркменистан отмечает второй по значимости государственный праздник - День Нейтралитета. В нынешнем году он совпал с 30-летним юбилеем независимости страны.

Размышляя о причинах выбора Туркменистаном нейтральной модели как основы практического внешнеполитического курса, эксперты склонны полагать, что он во многом предопределён историей развития туркмен. Именно история, полная трагизма и славы, взлетов и падений предопределила избрание независимым Туркменистаном такого политического курса, который позволил сохранить единство народа, обретенную государственность и суверенитет.

Туркменистан – государство, на просторах которого располагались древнейшие цивилизации, внесшие большой вклад в развитие мировой культуры. Начиная с третьего тысячелетия до н.э. древние туркменские, или как их называют ученые прототуркменские государственные образования Алтын-депе, Маргуш, Парфия, Маргиана, Ургенч и другие, в значительной степени определяли характер политической, экономической и культурной жизни региона, уровень взаимоотношений Востока и Запада, Севера и Юга.

Парфяне - предки туркмен, сумели воспользоваться открывшимся во втором веке до н.э. караванным путем из Китая в Переднюю Азию и сохранили за собой выгодную роль посредников между Китаем и Римской империей. Документы и письменные сообщения античных авторов свидетельствуют о широком политико-дипломатическом сотрудничестве предков туркмен с китайцами, римлянами, в результате чего на обширных территориях Азии складывалась уникальная система политических и экономических взаимоотношений.

Стоит отметить, что этому событию предшествовала большая работа. В марте 1995 года в Исламабаде в итоговой Декларации встречи на высшем уровне Организации экономического сотрудничества нейтральная внешняя политика Туркменистана получила своё первое официальное международное признание на региональном уровне. Потом была встреча глав государств и правительств стран-участниц Движения неприсоединения в колумбийском городе Картахен, на которой был поддержан туркменский нейтралитет. И, наконец, 12 декабря 1995 года в Нью-Йорке, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН нейтралитет Туркменистана получил всеобщее признание.

Стремление находить баланс в конфликтных ситуациях, миролюбие, отстаивание своих интересов логически привели к тому, что 12 декабря 1995 года в Нью-Йорке на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 185 стран проголосовали за принятие специальной Резолюции А50/80 «Постоянный нейтралитет Туркменистана». Таким образом, нейтральный внешний курс, де-факто уже проводимый Туркменией, получил международно признанный правовой статус. Спустя несколько дней уже в самом Туркменистане принятием Конституционного закона были осуществлены процедуры, придавшие данному решению мирового сообщества внутригосударственный статус. Тогда же день 12 декабря был учреждён в качестве государственного праздника.

В 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН была повторно принята Резолюция «Постоянный нейтралитет Туркменистана», что явилось ярким свидетельством всесторонней поддержки со стороны международного сообщества миролюбивой политики нашей страны, основанной на гуманистических, добрососедских традициях человечества.

Как известно, 2 февраля 2017 года на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была единогласно принята Резолюция о провозглашении 12 декабря Международным днём нейтралитета. Это стало ярким примером глобальной значимости нейтралитета в мировой политике, в том числе накопленного опыта Туркменистана во внешней политике.

Нейтральный статус Туркменистана не является помехой для развития отношений с другими странами, наоборот, способствует этому. Давние дружеские отношения с ближайшими соседями Азербайджаном, Ираном, Афганистаном, Узбекистаном и Россией только крепнут год от года. Ментальная близость, общие исторические корни способствуют, например, эффективному сотрудничеству Туркменистана с Азербайджаном. Сложившиеся тёплые, братские отношения между двумя лидерами Гурбангулы Бердымухамедовым и Ильхамом Алиевым способствуют эффективному взаимодействию в вопросах торгово-экономического партнёрства между Туркменистаном и Азербайджаном. Среди приоритетных направлений взаимодействия – энергетика, транспорт и коммуникации, агропромышленный комплекс, химическая и текстильная промышленность, строительство, технологии, сфера услуг и ряд других. Новые возможности открывает транспортно-транзитный коридор по линии Восток-Запад через территории двух государств и использовании портовых инфраструктур на Каспии.

Третий секретарь Посольства Туркменистана

в Азербайджанской Республике

Бегмаммед Кельджаев

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