БАКУ /Trend/ - Опубликован показатель Туркменистана в рейтинге паспортов мира от компании Henley & Partners, передает Trend во вторник со ссылкой на компанию.

Согласно рейтингу, Туркменистан занял 90 место. Граждане этой страны могут пользоваться безвизовым режимом передвижения по 53 направлениям.

Лидером рейтинга стал паспорт Японии, владельцы которого могут въезжать в 193 пункта назначения без визы или с визой по прибытии - это на 166 пунктов больше, чем Афганистан, который находится на последнем месте рейтинга.

Отметим, индекс паспортов Henley & Partners, анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.