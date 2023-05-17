Число посетивших Азербайджан туристов из Туркменистана выросло более чем втрое

БАКУ /Trend/ - В апреле нынешнего года Азербайджан посетили 1900 граждан Туркменистана, передает Trend со ссылкой на Государственное агентство Азербайджана по туризму.

Сообщается, что это более чем в три раза превышает данные аналогичного месяца прошлого года (621 человек).

По данным агентства, Туркменистан вошел в топ-15 стран, граждане которых посетили Азербайджан в апреле 2023 года.

За апрель текущего года Азербайджан в целом посетили 154 233 иностранца, что на 82,74 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года (84 402).

Отметим, что за 2022 год Азербайджан посетило свыше 11 188 граждан Туркменистана, что более чем в четыре раза больше показателя 2021 года (2 738 человек).