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Туркменистан утвердил торгово-экономическое соглашение с Азербайджаном и Турцией

Туркменистан Материалы 8 июня 2023 20:02 (UTC +04:00)
Туркменистан утвердил торгово-экономическое соглашение с Азербайджаном и Турцией

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов утвердил закон о принятии Соглашения с Азербайджаном и Турцией о торгово-экономическом сотрудничестве, сообщает в четверг Trend.

Согласно официальным данным, в декабре прошлого года на трехстороннем саммите глав государств Азербайджана, Туркменистана и Турции, проведенном в туркменском городе Туркменбаши, был представлен документ, направленный на активизацию экономического партнерства между тремя странами.

Напомним, что парламент Туркменистана ранее единогласно проголосовал за принятие данного законопроекта.

Отметим, что трехстороннее соглашение играет важную роль в укреплении регионального сотрудничества в различных областях и отражает взаимный интерес стран в расширении взаимодействия.

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