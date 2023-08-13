В Туркменистане выразили надежду на проведение встречи глав МИД прикаспийских стран до конца года

БАКУ /Trend/ - На Международной конференции "Каспийское море - море мира и дружбы", проходящей в Национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменистане, глава Министерства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов выразил надежду на проведение Совещания министров иностранных дел прикаспийских стран, инициированного Российской Федерацией, до конца года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Туркменистана, передает Trend.

Согласно информации, Мередов подчеркнул важность активного использования существующих механизмов сотрудничества на Каспии, особенно в контексте Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Он отметил, что координация этой работы поручена внешнеполитическим ведомствам прикаспийских стран.

Выразив обеспокоенность медленным прогрессом после принятия Конвенции пять лет назад, Мередов подчеркнул необходимость активных действий для реализации соглашений, достигнутых руководителями стран. Он напомнил, что в текущем году Российская Федерация предложила провести Совещание министров иностранных дел прикаспийских государств, и выразил надежду, что оно состоится до конца года.