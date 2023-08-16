В Туркменистане USAID запускает платформу для экспорта

С начала августа текущего года USAID запускает в Туркменистане специализированную медиаплатформу, целью которой является поддержка экспорта продукции туркменских предприятий, сообщает Trend.

Данный проект предоставляет местным производителям полную информацию о процедурах экспорта, включая аспекты, связанные с улучшением качества продукции и соответствием международным стандартам, а также о вопросах маркетинга и медийной поддержки.

Эта инициатива содействует интеграции туркменского бизнеса в цифровую среду, включая электронную коммерцию и деловые сетевые платформы. Медиаплатформа предоставляет обширную техническую информацию о юридических, таможенных, логистических, налоговых и других аспектах, связанных с экспортом.

Заявки от туркменских производителей для участия в данном проекте принимаются до конца текущего месяца – августа. Это предоставляет возможность предприятиям присоединиться к инициативе и воспользоваться ресурсами медиаплатформы для расширения своего бизнеса на международных рынках.