Туркменистан примет участие в международном кинофестивале

БАКУ /Trend/ - Туркменистан примет участие в первом Международном кинофестивале "Тоджи Сомон", который пройдет в Душанбе с 15 по 19 октября.

Как сообщает Trend со ссылкой на творческое объединение "Турменфильм", в рамках фестиваля предусмотрены конкурсные программы в игровом и короткометражном кино. В данный момент проходит отбор фильмов для участия в фестивале и осуществляется прием кинолент из стран Европы, Азии и СНГ.

На данный момент уже рецензировано и просмотрено более 25 фильмов из разных стран, в том числе из Туркменистана.

Как ранее сообщал Trend, кинофестиваль пройдет по инициативе президента Таджикистана Эмомали Рахмона.