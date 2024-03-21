Туркменистан и Италия подписали два транспортных соглашения

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Италия достигли соглашения о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта, портового и морского сообщения в ходе переговоров между министром транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини и министром иностранных дел Туркменистана, вице-премьером Рашидом Мередовым, передает Trend.

Согласно заявлению министерства инфраструктуры и транспорта Италии, транспортное сотрудничество между двумя странами было в центре переговоров.

Стороны подписали два меморандума о взаимопонимании с Управлением портовой системы центральной части Тирренского моря и с итальянской железнодорожной сетью Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Эти меморандумы направлены на развитие сотрудничества между портами, установление морских связей и сотрудничество в области железнодорожной инфраструктуры и интермодальных узлов.

Целью соглашений является стимулирование сотрудничества в области транспортных связей между Италией и Туркменистаном, а также укрепление взаимодействия между портами и железнодорожными системами.