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Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Узбекистан

Туркменистан Материалы 23 апреля 2025 22:06 (UTC +04:00)
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Узбекистан
Фото: Официальный сайт Президента Республики Узбекистан

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ/ Trend/ - Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 23 апреля прибыл с визитом в Узбекистан, передает Trend.

В международном аэропорту города Самарканда, торжественно украшенном государственными флагами двух стран, высокого гостя встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение двусторонней встречи и совместное участие в культурных мероприятиях.

В ходе переговоров будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

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