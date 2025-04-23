Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Узбекистан

БАКУ/ Trend/ - Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 23 апреля прибыл с визитом в Узбекистан, передает Trend.

В международном аэропорту города Самарканда, торжественно украшенном государственными флагами двух стран, высокого гостя встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение двусторонней встречи и совместное участие в культурных мероприятиях.

В ходе переговоров будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.