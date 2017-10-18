Посол Узбекистана в США вручил копии верительных грамот

18 октября 2017 15:44 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Государственном департаменте США накануне состоялась церемония вручения копий верительных грамот вновь назначенным чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана Жавлоном Вахабовым.

Копии, как сообщает в среду МИД Узбекистана, приняла исполняющая обязанности начальника протокола Госдепартамента США Кэтрин С. Хендерсон. В церемонии также участвовали руководители подразделений Госдепартамента, курирующие отношения США с Узбекистаном и с регионом в целом.

Американские дипломаты приветствовали назначение и начало деятельности нового посла Узбекистан в США, выразив надежду на более активное развитие двусторонних отношений в дальнейшем.

Согласно американскому дипломатическому протоколу, с момента вручения копий верительных грамот в Госдепартаменте посол считается приступившим к исполнению своих обязанностей де-факто. После вручения оригиналов верительных грамот президенту США в Белом доме статус полноправного посла будет закреплен де-юре.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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