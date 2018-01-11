В Узбекистане госслужащие будут декларировать имущество и доходы

11 января 2018 20:00 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане государственные служащие и члены их семей будут декларировать имущество и доходы, заявил заместитель министра занятости и трудовых отношений Зокир Умаров.

Выступая на брифинге, посвященном вопросам совершенствования государственного и общественного управления, он отметил, что в настоящее время в стране разрабатывается проект закона «О государственной службе», в котором будет определен статус госслужащего, порядок поступления, прохождения и прекращения государственной службы.

На сегодняшний день деятельность некоторых категорий госслужащих регулируется разными законодательными актами, а общие вопросы определены в Трудовом кодексе, добавил Умаров. Однако единого закона, определяющего правоотношения в сфере государственной службы, не имеется. Разрабатываемый проект закона должен ликвидировать этот пробел.

Помимо положения о декларировании госслужащими своих доходов в проекте закона будут отражены механизмы подготовки, повышения квалификации и стажировки госслужащих, формирования кадрового резерва, а также совершенствования системы оплаты труда и их социальной поддержки.

Законопроектом также предусмотрено создание уполномоченного органа по делам государственной службы и механизмы проведения конкурса на замещение должности. Еще одной важной особенностью является то, что поступление на службу государству будет проходить в три этапа: тестовое испытание, письменный экзамен и личное собеседование, подчеркнул замминистра.

(Автор: Мамед Дашдамиров)

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